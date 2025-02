Anderlecht blijft bijzonder gefrustreerd achter na scheidsrechterlijke beslissingen, maar ook kritiek op eigen prestatie

Anderlecht ging met 3-0 onderuit tegen Fenerbahçe en ligt zo met één been uit Europa. Toch heerste er na de wedstrijd vooral frustratie over enkele scheidsrechterlijke beslissingen. Drie fases - de openingsgoal, een niet-gefloten penalty en een overtreding bij de 3-0 - zorgden voor beroering.

Bij de 1-0 had Anderlecht al het gevoel dat het benadeeld werd. "Het was geen corner", stelde Hubert vast. Doelman Colin Coosemans was het roerend met hem eens: "Ik raak de bal niet aan, dus dat had nooit een hoekschop mogen zijn." Toch besliste de scheidsrechter anders en uit die fase viel uiteindelijk de openingsgoal.

Even later claimde Anderlecht een strafschop toen een voorzet van Huerta de hand van Fred raakte. De Braziliaan had zijn arm niet tegen het lichaam, maar de VAR greep niet in. "Dit was duidelijk hands", vond Coosemans. "Het had een penalty moeten zijn. Zulke momenten kunnen een wedstrijd doen kantelen."

Hubert sloot zich daarbij aan: "Dat was een cruciaal moment, net zoals die kopbal van Adryelson die nog werd gered."

Na de 2-0 was de wedstrijd gespeeld. Toch kwam er nog discussie over een duel waarbij Degreef mogelijk een elleboog kreeg. "Ik ben daar minder van overtuigd", gaf Coosemans toe. "Maar feit blijft dat we onszelf ook mogen verwijten dat we de match niet beter gemanaged hebben."

Op coachingsvlak kreeg Hubert een lesje van José Mourinho. "Ik heb hem gesproken, ja", lachte de Anderlecht-trainer. "Hij feliciteerde me met mijn verjaardag. Ik zei: ‘tot volgende week’." Hubert beseft dat de terugwedstrijd slechts een formaliteit is, maar weigert de handdoek te gooien. "We zijn het aan onze supporters verplicht om er vol voor te gaan. We zullen nog 90 en wie weet zelfs 120 minuten vechten."

In de kleedkamer zat de frustratie diep. "We werden te veel gestraft in vergelijking met wat we kregen", zuchtte Coosemans. "Er waren twee of drie twijfelachtige fases. Dat hielp ons niet. We kunnen onze nederlaag niet 100% op de scheidsrechter afschuiven. We hadden beter moeten omgaan met de omstandigheden."