BREAKING: Mag Antwerp beginnen bouwen aan nieuwe Tribune 2? Volgende week volgt groen licht!

Antwerp FC leeft op goede hoop. Het Antwerpse stadsbestuur beslist volgende week over de bouwvergunning voor een nieuwe Tribune 2. Kan er eindelijk gebouwd worden?

We gaan het volledige verhaal niet opnieuw uit de doeken doen. In 't kort: in een onderzoek naar het vervolledigen van De Bosuil kwam Antwerp FC met het plan op de proppen om een tijdelijke Tribune 2 te bouwen.

Wel, die plannen worden héél concreet. Het Laatste Nieuws weet dat er komende dinsdag een Schepencollege op de planning staat. Op de agenda: de bouwvergunning voor een tijdelijke Tribune 2.

Die nieuwe tribune - het moet een betonnen constructie worden - moet plaats bieden aan 8.700 extra fans. Op die manier kan de totale capaciteit van De Bosuil worden opgekrikt tot zo'n 25.000 zitjes.

De nieuwe Tribune 2 zal 4.700 staanplaatsen en 4.000 zitplaatsen bevatten. Leuk om weten: de tribune én de zitjes zullen volledig rood kleuren.

Wanneer moet de Bosuil afgewerkt zijn?

Antwerp maakt zich sterk dat de bouw van zo'n nieuwe tribune snel kan gaan. Het is de bedoeling dat er ten laatste volgend seizoen in een (voorlopig) afgewerkte Bosuil zal gevoetbald worden.