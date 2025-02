Club Brugge op weg naar Europese stunt? Mannaert maakt opvallende vergelijking met prestatie van Europese subtopper

Club Brugge staat na de 2-1 overwinning tegen Atalanta op het punt de achtste finales van de Champions League te bereiken. De overwinning in het eigen Jan Breydelstadion zorgt voor optimisme en vertrouwen, zelfs bij voormalig manager Vincent Mannaert.

De huidige Sports Director van de voetbalbond en voormalig algemeen manager van Club Brugge was te gast bij de analistentafel van VTM. Hij zag zijn Club Brugge overtuigend winnen van Atalanta.

De beslissing viel in de slotfase, toen Nilsson een penalty benutte, waardoor Club Brugge met een kleine voorsprong naar Italië trekt voor de return. Mannaert noemde de laatste goal van Nilsson cruciaal en zei dat dit de kansen van Club aanzienlijk vergroot.

Ajax van 2019

Mannaert vergelijkt Club Brugge zelfs met het Ajax van 2019. De Amsterdammers bereikten toen de halve finale, maar door een late goal van Lucas Moura mocht Tottenham naar de finale gaan.

Wil blauw-zwart effectief hetzelfde parcours als Ajax afleggen, dan moet het ervoor zorgen dat het geen klungelige tegengoals slikt, zoals de gelijkmaker tegen Atalanta. Mannaert vond het vooral zonde dat de sterke prestatie in de eerste helft niet werd beloond met een grotere voorsprong.

De oorzaak van de tegengoal was volgens Mannaert simpel: een gebrek aan scherpte en communicatie in de verdediging. Hij wees erop dat dergelijke fouten in grote wedstrijden vaak bestraft worden en dat dit een moment was waarop de ploeg zich niet goed had gepositioneerd.