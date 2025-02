Contractonderhandelingen tussen Real Madrid en Vinicius zitten in impasse: 'Florentino Perez weigert deze eis van Braziliaan in te willigen'

Real Madrid wil het contract van Vinicius Junior openbreken. De onderhandelingen lopen echter stroever dan verwacht. En Florentino Perez is niét van plan om te plooien.

Is er haast bij? Zeker en vast niet. Met een lopend contract tot medio 2027 en een afkoopsom van maar liefst één miljard euro zit Real Madrid nog (eventjes) in een zetel.

Toch trekken de Saoedische clubs al eventjes aan de mouw van Vinicius. Zo wil Al Hilal SFC driehonderd miljoen euro betalen om de Braziliaan weg te halen uit Madrid. En dan hebben we nog niets gezegd over zijn loon.

De Koninklijke zit al sinds december rond de tafel met (de entourage van) Vinicius. Florentino Perez wil zijn goudhaantje minstens tot medio 2030 zien tekenen. Maar er wordt geen meter opgeschoven.

Vinicius heeft een simpele eis: (met voorsprong) de bestbetaalde speler in de Madrileense kern worden. En daar wil Perez niet van weten. De voorzitter van Real Madrid houdt met zijn Galacticos vast aan een principe: de verloning is min of meer gelijk.

Géén uitzonderingen

Dat was ten tijde van Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham en Luis Figo al zo. En dat zal met Vinicius, Jude Bellingham, Kylian Mbappé en Rodrygo niet anders zijn…