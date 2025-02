Ex-trainer van KV Mechelen legt de vinger op de wonde bij Malinwa: "Daarom ben ik een paar jaar geleden gestopt als trainer"

Met nog vijf speeldagen te gaan in de reguliere competitie, bevindt KV Mechelen zich in een cruciale eindfase. De club staat momenteel op de dertiende plaats met 28 punten, en de vraag is of ze zich kunnen redden.

Dennis van Wijk, voormalig trainer van de club, kijkt met grote zorgen naar de situatie van Malinwa. Van Wijk vindt dat KV Mechelen genoeg kwaliteit heeft om tegen de degradatie te vechten. "Als het vertrouwen terugkeert en ze krijgen de steun van het publiek, dan moeten ze zich gewoon redden”, zegt hij in de Gazet van Antwerpen. Toch herkent hij de tekortkomingen die KV Mechelen dit seizoen te veel punten hebben gekost. Volgens de voormalige trainer heeft KV Mechelen vooral een gebrek aan balans. "Hasi heeft dat in het begin van het seizoen al aangekaart, en krijgt nu gelijk. Ze hebben in de spits niet het juiste profiel”, legt Van Wijk uit. Het tweede grote probleem is de manier waarop ze doelpunten weggeven, vooral in de slotfase van wedstrijden. "Ook vorige vrijdag weer tegen KAA Gent. Als je twee doelpunten voorstaat, moet je gewoon meedogenloos zijn”, zegt hij. "Je moet het niet altijd op een propere manier doen om de punten over de streep te trekken. Killer instinct is veel belangrijker." Zachte aanpak Wat betreft de aanpak van coach Besnik Hasi, pleit Van Wijk voor een zachtere benadering. "De huidige generatie voetballers moet je op een andere manier aanpakken. Daarom ben ik een paar jaar geleden gestopt als trainer, omdat ik dat niet meer voldeed."