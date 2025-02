"Maanden werk en inzet zomaar weggeveegd": zeer onaangename verrassing voor Standard-supporters, vlak voor topper tegen KRC Genk

Vrijdagavond ontvangt Standard Genk. Een mooi affiche, maar helaas zonder de tifo die al maanden voorbereid was.

Met nog vijf wedstrijden, tegen de volledige huidige top 5, zal Standard het zwaar krijgen aan het einde van het reguliere seizoen. De spelers zullen hun supporters hard nodig hebben om van Sclessin een hel te maken voor de tegenstanders.

In dat opzicht hadden de Ultras Infernos alles op alles gezet voor een groot spandoek dat de sfeer moest opkrikken voor de wedstrijd van morgen tegen Genk. Maar het collectief meldt dat de tifo, die al maandenlang was voorbereid, werd geweigerd, twee dagen voor de wedstrijd.

"De lokale autoriteiten (de clubveiligheid en de politie onder leiding van de hoofdcommissaris) hebben ons laten weten dat dit spandoek geweigerd zou worden vanwege ongeschikte visuals. Een spandoek dat voornamelijk bedoeld was om het stadion en onze spelers aan te moedigen en hen naar de overwinning te stuwen. Hetzelfde soort visuals dat onlangs in meerdere Europese en zelfs Belgische stadions werden toegestaan", zo valt te lezen.

De supporters hebben alles geprobeerd: "De hele dag gisteren (woensdag n.v.d.r.) hebben we geprobeerd in gesprek te gaan met de commissaris maar dat werd categoriek geweigerd. Terwijl onze club al geruime tijd onder druk staat met de risico's van dien, hebben de supporters en de animatiegroepen van Standard Luik zich geduldig en voorbeeldig getoond op vele vlakken. Ondanks dat vinden de autoriteiten altijd wel iets om over te klagen en in te perken. Net zoals in dit land, dat meer gesloten is dan ooit. Klein land, kleine geest", aldus de supporters.

De Storm Ultras betreuren ook het gedrag van Standard. "De club heeft de touwtjes in handen en had deze tifo tegen het advies van de politie in kunnen goedkeuren, maar dat gebeurde niet. De clubveiligheid en onze SLO hadden ook in gesprek kunnen gaan met de betrokken partijen om de politiechef te sensibiliseren, maar dat gebeurde evenmin."

"Met deze mededeling kondigen we aan dat de geplande tifo dus geweigerd is en waarschijnlijk nooit het daglicht zal zien. Maanden werk en inzet zomaar weggeveegd, zonder enige mogelijkheid tot discussie. Dit is waar we nu staan", besluit de sfeergroep.