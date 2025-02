Karel Geraerts is héél open over gesprekken met Anderlecht én waarom hij er niet aan de slag is gegaan: "Je moet de problemen ook niet gaan zoeken"

David Hubert is momenteel aan de slag als T1 van RSC Anderlecht. Vlak voor zijn aanstelling sprak de Belgische recordkampioen met Karel Geraerts. Laatstgenoemde doet het relaas van die gesprekken uit de doeken.

Brian Riemer werd in september 2024 bedankt voor bewezen diensten. David Hubert nam over en bleef uiteindelijk T1, maar ook Karel Geraerts was in beeld om de nieuwe coach van paars-wit te worden.

"Ik heb gesproken met Jesper Fredberg", geeft Geraerts toe in MIDMIDPodcast. "Ik vind het simpelweg een heel interessante persoon die ook het één en ander verwezenlijkt heeft. Dan kan het nooit kwaad om eens te luisteren."

"Al wist ik op voorhand al dat het uiteindelijk niet zou doorgaan", verwijst Geraerts naar zijn verleden. Als speler was de voomalige middenvelder actief bij onder meer Club Brugge en Standard. Als coach was hij dan weer aan de slag bij onder meer Union SG.

"Je moet de problemen ook niet gaan zoeken", vervolgt de coach. "En dat heeft niéts met Anderlecht te maken, hé. Integendeel: Anderlecht is een heel mooie en prestigieuze club."

"Anderlecht heeft quasi alles waar een coach naar op zoek is", besluit Geraerts. "Daarnaast had ik een match met Fredberg én enkele goede gesprekken met Wouter Vandenhaute. Alleen…"