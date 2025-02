Makelaar van Talbi ziet het graag gebeuren: "Ook dat gaat hem sterker maken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gaat snel voor Chemsdine Talbi bij Club Brugge. En dat is het buitenland ook helemaal niet ontgaan.

Chemsdine Talbi is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Club Brugge. Tegen Atalanta werd hij uitgeroepen tot Man van de Match. Zeker na het vertrek van Skov Olsen is hij een absolute steunpilaar voor Club Brugge. Tot grote vreugde ook van zijn makelaar Tom De Mul.

“Zo’n topprestatie gaat niet onopgemerkt voorbij, hè. Italië, Engeland, Duitsland,… Woensdagavond heb ik uit tal van landen berichten gekregen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Er is ook al serieuze interesse van Europese topclubs.”

Dat is een ferme opsteker, zeker na de kruisbandblessure die hem bijna een jaar tijd kostte om helemaal terug te zijn. “Maar nu ze zien dat hij op het allerhoogste niveau impact maakt, wordt het allemaal nog wat concreter. Ik merk dat hij heel goed in de markt ligt.”

Op Transfermarkt heeft hij momenteel een marktwaarde van 3 miljoen euro, al zal dat zelfs nu al veel te weinig zijn. “Zo’n wedstrijd heeft een positief effect op zijn marktwaarde, ja, dat spreekt voor zich. Maar het is moeilijk om daar bedragen op te plakken.”

Of hij ooit duurder zal zijn dan Charles De Ketelaere is een vraag die spontaan opkomt. “Het goeie is wel dat hij met beide voeten op de grond staat en een rustige, stabiele familie achter zich heeft. Hij focust nu gewoon op de volgende stappen. Straks begint hij aan zijn eerste Champions’ Play-offs. Die tien matchen op topniveau gaan hem ook weer sterker maken.”