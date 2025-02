Maxim De Cuyper komt met eerlijke reactie op niet uitstellen van STVV-Club Brugge

Tussen de wedstrijden in de Champions League van Club Brugge tegen Atalanta wacht nog de verplaatsing naar STVV. Club Brugge wilde die wedstrijd uitstellen, maar kreeg geen gehoor bij de Pro League.

Voor de tweede keer in drie jaar heeft Club Brugge zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Blauw-zwart probeert zich in de tussenronde te plaatsen voor de achtste finale tegen Lille of Aston Villa.

Om de spelers wat meer rust te gunnen, Club speelde al elf wedstrijden in 2025, wilde blauw-zwart de competitiewedstrijd van zaterdag uitstellen. De verre verplaatsing naar STVV, op kunstgras, wilde Club liever op een ander moment spelen.

De Cuyper over niet uitstellen van STVV-Club

Er werd echter niet ingegaan op het verzoek van Club Brugge, waardoor het zaterdag om 20u45 toch aan de aftrap staat tegen STVV. Coach Nicky Hayen legde zich neer bij die beslissing om de wedstrijd niet uit te stellen.

Ook Maxim De Cuyper trekt zich er weinig van aan. "We moesten die wedstrijd vroeg of laat toch sowieso spelen. Het staat nu zo vast en wordt niet veranderd, so be it ", wilde De Cuyper er ook niet te veel woorden aan vuil maken.

Als Club Brugge zich kan plaatsen voor de achtste finale, dan speelt het op 4 of 5 maart de heenwedstrijd en op 11 en 12 maart de terugwedstrijd. Daartussen staat de Brugse derby, met thuisvoordeel voor Cercle, op het programma. Zou Club dan nog eens om uitstel vragen?