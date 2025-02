Michael Verrips voelt zich helemaal thuis bij Dender en benadrukt de sterkte van het team om degradatie te voorkomen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Michael Verrip speelde afgelopen weekend een belangrijke rol in de overwinning tegen STVV met een paar geweldige reddingen. De Nederlander werd hiervoor terecht luid toegezongen door de supporters van Dender.

Verrips is dankbaar voor de manier waarop de supporters hem hebben ontvangen. "Het geeft je als doelman natuurlijk een enorme boost als je naam door de tribunes galmt", zegt de keeper in Het Nieuwsblad.

Met de overwinning tegen STVV heeft FCV Dender een grote stap gezet richting behoud in de competitie, maar er is nog geen zekerheid. "We halen onze kracht uit het sterke collectief", legt Verrips uit.

"Fabio Ferraro ging bijvoorbeeld vorige week zwaar in de fout, maar niemand wees hem met de vinger en hij herstelde zich met een knappe assist. Ook ik ging al is in de fout”, zegt de doelman.

We gaan daar niet naartoe om een gelijkspel te halen, maar om te winnen. Ze hebben een sterke thuisreputatie. Toch staan ze achter ons in het klassement en dat willen we zo houden", besluit de doelman.

De wedstrijd tegen OHL wordt dus belangrijk voor Dender. Met een overwinning vergroot Dender zijn voorsprong op OHL met vijf punten.