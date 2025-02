Oud-trainer ziet het niet goed komen met ex-club: "Samen met Cercle de slechtste papieren"

Met nog vijf speeldagen te gaan, is de degradatiestrijd in de JPL verre van gestreden. Ook OH Leuven is nog lang niet zeker van een veilig plekje in de Europe Play-offs. Volgens analist Dennis Van Wijk heeft het dat enkel aan zichzelf te danken: "Ze gaan niet uit van eigen sterkte."

Al het hele seizoen flirt OH Leuven met een plekje in de Relegation Play-offs. Geen enkele ploeg in de JPL speelde al zo vaak gelijk als de ploeg uit het Leuvense (11 keer). Daarnaast konden ze ook nog maar zes keer winnen, enkel de laatste drie (STVV, Kortrijk en Beerschot) doen slechter. Negatieve insteek Denis Van Wijk is geen fan van hoe zijn voormalige werkgever dit seizoen heeft aangepakt: "Ze hebben in principe voldoende kwaliteit, maar beginnen vaak met een negatieve insteek aan wedstrijden. Ze gaan niet uit van de eigen sterkte, maar spelen om een punt te pakken", vertelt de Nederlander aan GvA. Ook het beperkt aantal overwinningen zou wel eens een probleem kunnen zijn volgens Van Wijk: "Op verplaatsing kon OHL nog maar één keer winnen. Het is geen toeval dat zij van die vijf ploegen het minste aantal zeges hebben. Kan nog een nadeel zijn." Laatste kans "Britse coaches in het buitenland? Dat is meestal geen succes", vertelt Van Wijk over OHL-trainer Chris Coleman. “In de benadering van zijn spelers en de pers doet hij het uitstekend. Hij is hier al wel een paar maanden, maar veel minder dan zijn collega's kent hij de Belgische competitie." De laatste vijf wedstrijden van OHL zien er als volgt uit: Dender (thuis ), Antwerp (uit), Westerlo (thuis), Kortrijk (uit) en afsluiten doen ze in eigen huis tegen STVV. OHL treft dus nog veel concurrenten in de degradatiestrijd, kunnen ze deze penibele situatie nog omdraaien? Van Wijk denkt althans van niet: "Ik vrees dat OH Leuven samen met Cercle de slechtste papieren heeft.”