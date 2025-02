Speler van Union moet opnieuw enorme domper verwerken en mist al zeker wedstrijd tegen Malinwa

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dit is het pechseizoen voor Alessio Castro-Montes. Na al eerder een blessure en een terugval te hebben gehad, zal de speler van Union de wedstrijd tegen Mechelen van aankomende zondag alweer moeten missen.

Na een moeilijke seizoensstart heeft Union zijn ritme hervonden en is het nu al 13 wedstrijden op rij ongeslagen. Gisteren verloren de Brusselaars wel kansloos van Ajax in de Europa League.

Zondag om 16 uur speelt het team van Sébastien Pocognoli tegen KV Mechelen. Malinwa kon in 2025 nog geen enkele overwinning boeken.

Tijdens de persconferentie voor deze wedstrijd gaf Pocognoli aan dat hij opnieuw niet kan rekenen op Alessio Castro-Montes. De speler heeft namelijk opnieuw een terugval gehad in zijn herstel.

Nieuwe tegenvaller voor Alessio Castro-Montes

Castro-Montes had eerder een blessure die hem twee maanden langs de zijlijn hield aan het einde van 2024. Na zijn terugkeer tijdens de feestdagen leek hij weer fit te zijn, maar hij viel nu opnieuw uit.

"We kunnen niet garanderen dat hij voor het einde van de reguliere competitie zal spelen. Hij heeft een kleine scheur en het zal afhangen van zijn genezingsproces, maar dit is al zijn tweede terugval. We zullen dus voorzichtiger zijn met betrekking tot zijn terugkeer", vertelde Sébastien Pocognoli, die ook Niang zal missen vanwege een schorsing. Sofiane Boufal zou dus kunnen starten.