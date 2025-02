Stijn Vreven doodeerlijk: "Kortrijk komt niet op mijn deur kloppen. Waarom niet?"

Stijn Vreven is de nieuwe coach van Lokeren-Temse. Hij volgt er de aan de kant gezette Hans Cornelis op.

Over het ontslag van zijn voorganger Hans Cornelis is Stijn Vreven heel erg duidelijk. “Ik zal Hans Cornelis nooit afbreken”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

“Hij leverde hier fantastisch werk en is een warme man - hij stuurde me een mooi berichtje. Alle respect daarvoor. Je krijgt wat je verdient, ook al had deze ploeg meer kunnen winnen.”

Een tabula rasa op dit moment van het seizoen lukt niet. Het enige wat telt is winnen. “Ik moet met dezelfde spelers werken als mijn voorganger. Cornelis heeft nooit geklaagd over een gebrek aan kwaliteit, ik zal dat ook niet doen. Deze groep heeft te weinig gewonnen, zo simpel is dat.”

Deze opdracht is wel een stevig risico voor de reputatie van Vreven. “Ik ga me niet meer verdedigen voor de buitenwereld. Er kleeft iets aan mij. Dat was als speler zo. Een soort enigma. Als coach heb ik exact hetzelfde. Voor sommigen ben ik per definitie niet goed genoeg.”

Het grote beeld van Vreven is dat hij een ‘bullebak’ is. “Van een gek interview, een akkefietje met de scheidsrechter of als ik wegloop op een persconferentie. Daar geraak ik nooit vanaf. Telkens ik met een bestuur onderhandel, verraste ik met mijn persoonlijkheid.”

Tegen die perceptie vecht hij niet meer. “Kortrijk komt niet op mijn deur kloppen. Waarom niet? In Litouwen kwam ik bij de hekkensluiter terecht. Vijf punten onder de streep. Uiteindelijk hebben we van de laatste vijftien wedstrijden slechts twee verloren en redden we ons - zonder play-offs. Bekijk mijn prestaties. Maar oké, dat imago krijg ik niet meer omgedraaid.”