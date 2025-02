Voormalige doelman van de Rode Duivels openhartig over zijn strijd tegen alcoholisme: "Tegen het einde van mijn carrière dronk ik bijna elke dag, ik had geen keuze meer"

Logan Bailly heeft in een interview met SudInfo openlijk verteld over zijn strijd tegen alcoholisme. De 39-jarige ex-doelman van onder andere KRC Genk, OH Leuven, Moeskroen en de Rode Duivels speelt momenteel bij Virton.

“Ik heb er nooit over gesproken, maar ik ben niet langer bang of beschaamd om het vandaag te delen", zegt Bailly in SudInfo. “Ik heb het overwonnen en dat kan veel mensen helpen. Ik was alcoholist.”

Bailly legt uit dat zijn verslaving hem bijna zijn hele leven controleerde. “Tegen het einde van mijn carrière dronk ik bijna elke dag, ik woog 106 kilo en mijn gezicht was opgezwollen. Ik dacht dat ik alles onder controle had, maar in werkelijkheid had ik geen controle meer.”

Bailly vertelt dat alcohol zijn manier van leven werd, maar dat hij besloot om te stoppen. “Ik stopte van de ene op de andere dag. Ik keek in de spiegel en zei tegen mezelf: ‘Logan, dit ben jij niet.’ Ik wilde mijn kinderen ook niet verliezen door de alcohol.”

Hulp zoeken en einde van carrière

De gewezen Rode Duivel zocht hulp bij Vie Libre, een organisatie voor mensen met alcoholverslavingen. “In het begin zag ik er tegenop om naar daar te gaan, omdat ik een publiek figuur ben en mensen me zouden herkennen. Ik besloot elke woensdag alleen te gaan, omdat ik mezelf aan het vermoorden was. Ik had geen keuze. Ik heb mezelf jarenlang verpest en dat is niet het beeld dat ik aan mijn dierbaren wilde geven.”

“Vandaag heb ik besloten om te leven zoals ik wil en vooral om de controle over mijn leven terug te nemen", aldus de doelman. Aan het einde van dit seizoen zal Bailly zijn carrière als doelman bij Virton tevens beëindigen.