747 miljoen aan kapitaalsverhogingen bij Belgische clubs: onthulling van de top-3 én de enige club die het niet nodig heeft

Net als ieder jaar komt de Belgische voetbalbond naar buiten met de financiële cijfers van onze profclubs. In 2024 maakten onze profclubs in totaal een verlies van zo'n 160 miljoen. Union kroonde zich tot neusje van de zalm, terwijl Standard in de zware schulden blijft zwemmen.

In totaal leden onze 26 profclubs meer dan 160 miljoen euro verlies, meldt Sporza. Het mag dan wel minder zijn dan de 193 miljoen van vorig jaar, het blijft een negatief resultaat.

Zware verliezen wegen

Sinds 2020 hebben clubeigenaars in totaal al 747 miljoen euro in hun clubs gestopt, om ze op die manier "financieel gezond" te houden, dat weet Sporza te melden.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de cijfers dan weer nog erger als je ze opsplitst per club en gaat het over 583 miljoen euro en zelfs over 747 miljoen euro aan kapitaalverhogingen als je de tweedeklassers meetelt.

Genk de vreemde eend in de bijt

Opvallend daarbij: ook afgelopen jaar werden alweer 112 miljoen euro extra in de clubs gepompt. Anderlecht (93,5 miljoen euro), Antwerp (83,9 miljoen euro) en Standard (72,6 miljoen euro) spannen de kroon.

Maar ook alle andere clubs hebben al geïnvesteerd in de ploeg via een kapitaalsverhoging om de club zo drijvend en/of in leven te houden. Slechts één vreemde eend in de bijt is KRC Genk. Zij zijn de enige (top)club die sinds de coronatijd geen kapitaal in de pompte.