Anderlecht stevig de mantel uitgeveegd door ex-coach: "Moet je niet over janken"

Anderlecht ging in de tussenronde van de Europa League met 3-0 onderuit tegen Fenerbahçe. Onder meer enkele beslissingen van de scheidsrechter zorgden voor frustratie bij paars-wit.

Tot drie keer toe kon Anderlecht klagen over de arbitrage in de eerste helft tegen Fenerbahçe. Bij de openingsgoal kregen de Turken een onterechte corner, want Coosemans raakte de bal niet toen die over ging.

Daarna ging er een bal tegen de hand van Fred in de zestien van Fenerbahçe, maar paars-wit kreeg geen penalty. En net voor de rust scoorde Dzeko de 2-0 na een overtreding op Degreef op het middenveld.

Boskamp streng voor Anderlecht

"Ik ga niet zeggen dat we bestolen zijn, maar we zijn niet geholpen", zei coach David Hubert achteraf. Maar Johan Boskamp vindt het echter allemaal excuses. "Als je 3-0 verliest, moet je achteraf niet janken over de scheidsrechter", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik deed dat vroeger ook, maar alleen om de aandacht af te leiden als mijn team als een bende patatjes had gespeeld. Onterechte corner of niet, wat ze lieten zien was te weinig", zei Boskamp nog.

Volgens de ex-coach van Anderlecht kan paars-wit vooral nog wat leren op het vlak van agressiviteit en spelintelligentie van Fenerbahçe. Al zal dat volgende week wellicht niet volstaan om de volgende ronde van de Europa League te halen.