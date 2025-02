Clubicoon waarschuwt Malinwa voor playdowns en weet waar het probleem zit: "Die zijn in dertig jaar wel dezelfde gebleven"

Clubicoon van KV Mechelen, Geert Deferm is bezorgd over de situatie van zijn Malinwa. De oud-speler ziet de kans groot dat de club de playdowns moet spelen.

Deferm vergelijkt de situatie van Malinwa met een rollercoaster. “Voor Nieuwjaar stonden we nog met een voet in de top zes, maar nu dreigen we de playdowns in te moeten”, zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

Wat Deferm het meeste stoort, is dat de gemaakte fouten niets met kwaliteit te maken hebben, maar met concentratie en focus. “Het draait om het goed uitvoeren van taken, vooral bij stilstaande fases”, legt Deferm uit. “Het is belangrijk dat we meer concentratie tonen, dat moet beter.”

Hoewel het voetbal is veranderd, blijft voor Deferm deze basisregel hetzelfde. "De abc’tjes, die zijn in dertig jaar wel dezelfde gebleven. Het zijn en blijven de wetten van het voetbal waar de Mechelse verdedigers zich aan bezondigen.”

Over-mijn-lijkmentaliteit

Deferm mist ook de juiste mentaliteit bij de spelers, vooral door de afwezigheid van Daam Foulon. “We missen een over-mijn-lijkmentaliteit”, zegt hij. “We kunnen niet verwachten dat Foulon meteen het verschil maakt, maar meer spelers zouden die strijdlust moeten tonen.”

"Alles zit momenteel ook tegen. Zondag volgt een verplaatsing naar Union, ook geen cadeau. De kans dat KV Mechelen de playdowns moet spelen, wordt reëel", besluit Deferm.