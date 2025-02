De onwaarschijnlijke cijfers van onze JPL-clubs: Club Brugge betaalde 687.000 euro per behaald punt

Club Brugge gaf in het seizoen 2023-2024 veruit het meeste uit aan lonen. De club spendeerde 51,5 miljoen euro aan spelers en trainers, 12,5 miljoen meer dan Antwerp. Racing Genk volgde op de derde plaats met 27,1 miljoen euro berekende HLN.

Opvallend is dat Anderlecht slechts vierde staat met 26,6 miljoen euro aan salarisuitgaven. De club heeft jarenlang te veel betaald, maar is nu zuiniger. Contracten zoals dat van Adrien Trebel, die 3 miljoen euro per jaar verdiende zonder te spelen, zijn verleden tijd.

Standard (19,3 miljoen aan lonen) springt in het oog met hoge lonen ondanks matige prestaties. Ook RWDM en Eupen gaven veel uit, maar degradeerden alsnog. OH Leuven ontsnapte op het nippertje aan de degradatie, maar had wel een fors loonbudget.

Een interessante maatstaf is het aantal punten per uitgegeven salaris. STVV scoorde hier het best met een kost van 102.000 euro per punt, gevolgd door KV Mechelen. Beide teams haalden play-off 2, wat de berekening enigszins beïnvloedt.

Union bewees dat efficiëntie loont. De Brusselaars staan slechts negende qua loonlast, maar speelden opnieuw in play-off 1. Ze behaalden over het hele seizoen de meeste punten, al misten ze door de halvering van de punten alsnog de titel.

Club Brugge kroonde zich uiteindelijk tot kampioen. Met een loonbudget van bijna vijf keer dat van Union betaalden ze 687.000 euro per behaald punt. Financieel kunnen ze zich dat veroorloven, maar het bewijst dat hoge lonen niet altijd garant staan voor efficiëntie.