Westerlo-spits vertelt openlijk over de emotionele band met zijn broer, die voor een groot deel zijn carrière heeft gevormd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Matija Frigan is de nieuwe held bij Westerlo. Toch had de spits het niet altijd even gemakkelijk op zowel sportief als familiaal vlak.

Frigan groeide op in Kroatië, waar hij samen met zijn tweelingbroer Antonio in de jeugd speelde. Opvallend genoeg begon Matija als doelman, terwijl Antonio spits was.

Na twee jaar wisselden ze van rol, wat een keerpunt bleek in zijn carrière. Antonio was een talentvolle aanvoerder die zelfs voor de nationale jeugdploegen speelde.

Toch kwam er in 2022 een grote klap voor de familie Frigan. Antonio onderging een routine-operatie aan zijn knie, maar reageerde slecht op de narcose en belandde in coma. Pas na vijftien dagen ontwaakte hij, maar hij kon niet meer praten of wandelen.

"Het was een zware periode, die me ook heeft gepusht. Ik was extra gemotiveerd om hard te blijven werken", vertelt Matija Frigan in de Gazet van Antwerpen.

Toptransfer naar Westerlo

Na een succesvol seizoen bij Rijeka maakte Frigan in de zomer van 2023 de overstap naar Westerlo voor 5,5 miljoen euro, een recordtransfer voor de club. Hij koos bewust voor een Europees avontuur om zijn broer financieel te ondersteunen.

“Antonio heeft nog veel werk voor de boeg, maar hij kan opnieuw stappen. Na de wedstrijd belt hij me ook altijd op. Als ik niet goed gespeeld heb, zal ik het wel horen. Deze winter was hij trouwens samen met mijn ouders vijftig dagen in België. Het heeft deugd gedaan om hen zo dicht bij mij te hebben", besluit de spits van Westerlo.