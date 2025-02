🎥 David Hubert heeft er nog een optie bij: ziekenboeg Anderlecht is nu hélemaal leeg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSCA Futures heeft zijn ruimste overwinning van het seizoen laten noteren. De beloftenploeg van Anderlecht won met 5-0 tegen een zwalpend Lommel SK. En er was nog meer goed nieuws te rapen.

Tegen een Lommel-team dat zeven opeenvolgende nederlagen leed, vonden de RSCA Futures de smaak van de overwinning terug, met een wedstrijd die ze van minuut 1 tot 90 domineerden.

Het duurde weliswaar meer dan een halfuur voordat Milan Robberechts de score opende, maar vijf minuten later viel het tweede doelpunt van Keisuke Goto, na een even mooie collectieve actie.

De Futures bekroonden hun sterke prestatie met drie doelpunten in vier minuten van Goto, Kaïs Barry en Ibrahim Kanate in het laatste kwartier (5-0). De nieuwe aanwinsten van de wintermercato deden het goed, de Anderlecht U23's verwijderen zich van de rode zone en staan nu tiende.

Majeed Ashimeru was de laatste langdurig geblesseerde speler van Anderlecht die zijn comeback maakte. De Ghanees keerde gisterenavond terug op het veld bij de Futures en viel na een uur spelen in tegen Lommel.

Ashimeru liep begin november een spierscheur op en was vier maanden buiten strijd. Nu is hij eindelijk weer fit. Dat betekent dat de ziekenboeg van paars-wit nu helemaal leeg is.