JPL-doelman haalt fratsen uit: "Nul zelfkennis" en "Toneelschool Dora van der Groen, meteen geslaagd"

Charleroi lijkt na een gelijkspel tegen Beerschot en een nederlaag thuis tegen Anderlecht plots uit de running voor de top-6 te gaan. Misschien moeten ze daar toch ook enigszins hun 'doelman' voor danken.

De Ivoriaanse doelman Mohamed Koné heeft dit seizoen toch wel al een paar keer gekke dingen gedaan. Tegen Anderlecht was hij kansloos op het doelpunt, tegen Beerschot was dat helemaal anders.

Enorme blunder tegen Beerschot

"Dat doelpunt, dat geven we hen cadeau. Het kan gebeuren dat je moeilijke momenten kent in een wedstrijd, maar je moet standvastig blijven en de nul houden", gaf Rik De Mil ootmoedig toe na de puntendeling tegen Beerschot.

Die ontstond door een blunder van Koné. En ook de analisten hadden daar wel wat over te zeggen. "Wat ik het ergste bijna vond is dat hij met een fout begint en dat hij kwaad wordt op zijn ploegmaats die naar hem gebaren", aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Nul zelfkennis

"Dat is echt nul zelfkennis. Alles wat hij doet is ook groot. Maak het groter, het is echt toneelschool, het is Dora van der Groen. Meteen erdoor."

Voor Charleroi is de kloof met Gent ondertussen zeven punten. Op Westerlo, thuis tegen Genk, thuis tegen KV Mechelen en op Club Brugge is er dus werk aan de winkel als de Zebra's de top-6 nog willen halen.