Rajiv Van Ia Parra doet enige echte verhaal over hoe hij bij Beerschot terechtkwam

Eén van de opvallende transfers bij Beerschot was die van Rajiv Van la Parra (33). En hoe hij bij de club kwam is best opvallend.

Op zaterdag tekende Rajiv Van la Parra zijn contract bij Beerschot en een dag later maakte hij al zijn debuut. Een opmerkelijk verhaal. En dat is nog wat meer bijzonder als hij zelf vertelt hoe de transfer eigenlijk tot stand kwam. Hij bood zich namelijk zelf aan bij de club.

“Eigenlijk best een grappig verhaal”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Ik lag thuis te relaxen op de bank en scrollde wat over sportnieuwssites, tot ik een artikel over Dirk Kuyt bij Beerschot zag voorbijkomen. Daardoor kwam ik op het idee om hem een berichtje te sturen.”

Maar Van la Parra had het nummer van de trainer van Beerschot niet, maar geraakte er via een vriend wel aan. “Wat had ik te verliezen? Dirk antwoordde dat hij toevallig die ochtend nog had gesproken met Alex Pastoor, vorig seizoen mijn trainer bij Almere.”

Die was vol lof over Ia Parra en zo kwam het dat Kuyt met hem wou afspreken. “Om te zien hoe ik fysiek voor de dag kwam”, besluit hij. Of hoe simpel een transfer kan lopen.