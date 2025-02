Supporters van Anderlecht niet tevreden: "Snoeihard voor Riemer en nu?" en "Allebei doorlichten"

De prestaties van RSC Anderlecht worden door de supporters van Anderlecht niet geapprecieerd. Fans uiten hun ongenoegen op sociale media tijdens de match tegen Sporting Charleroi.

Trainer David Hubert is kop van jut. Sommige fans trekken zelfs de vergelijking al met de periode onder Brian Riemer. Ook de medische staff krijgt er van langs.

“Dat bij Anderlecht de trainer en bijgevolg de medische staff eens grondig mag doorgelicht worden”, klinkt het onder andere.

“Een korte opflakkering van goed spel bij de aanstelling van Hubert, maar al een geruime tijd gewoon te weinig en slecht voetbal. Er zit ook geen progressie in het spel”, valt er ook te lezen.

Wat er ook van gezegd, RSC Anderlecht haalde het dankzij een goal van Vazquez met 0-1 van Charleroi. Hieronder kan je enkele reacties nalezen over de wedstrijd.

Ik denk dat de term #hubertball dan in het leven kan worden geroepen. Staat voor slap en ongeïnspireerd jongentjesvoetbal. #CHAAND

Een korte opflakkering van goed spel bij de aanstelling van Hubert, maar al een geruime tijd gewoon te weinig en slecht voetbal. Er zit ook geen progressie in het spel. Medical staff mag ook in vraag gesteld worden. #CHAAND

Hoe zwak is dit nu weer van @rscanderlecht ? Begint AL met de opstelling... Rits en Dendoncker staan garant voor saai, traag spel... Hoeveel krediet heeft @davidhubert_88 nog? #CHAAND

Dramatische zondag voor RSCA! Blijven we dit spelniveau nu aanvaarden? De pers was snoeihard voor positieve Riemer maar Hubert mag toch ook eens tegen het daglicht gehouden worden. We zetten geen enkele stap voorwaarts! @90minutespod @sjotcast #chaand #rsca @CouckeMarc