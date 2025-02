Club Brugge heeft een probleem in de eigen competitie: "Als club, ploeg en coach wil je dit niet"

Club Brugge vindt maar geen oplossing voor de wedstrijden in eigen land, tussen de Europese wedstrijden door. Ook tegen STVV kon het maar net een nederlaag vermijden, dankzij een late goal van Tzolis. Aan Nicky Hayen om zijn troepen wakker te schudden: "In de toekomst mag dit niet opnieuw gebeuren.

Ondanks het feit dat Club met negen spelers van de 11 tegen Atalanta begon, was het spel tegen STVV te mager om een goed resultaat neer te zetten. Een goede Hans Vanaken en een prachtige ingeving van Tzolis beperkten de schade voor blauw-zwart.

Kerstkater

Tijdens de feestdagen leek er helemaal niets aan de hand voor Club Brugge in de eigen competitie: Het had de achterstand met Genk verkleind tot één luttel punt en leek topfavoriet voor de eindwinst. Maar na een mindere periode in eigen land hebben de Limburgers weer een kloof geslagen van acht punten.

De 18 op 18 van Genk in 2025 is natuurlijk ook een reden voor de groter geworden kloof tussen beide ploegen, maar de vorm van Club gaat zeker niet vrijuit. Sinds nieuwjaar haalden de Bruggelingen slechts 11 punten uit zes wedstrijden.

Verontrustend?

Club-trainer Nicky Hayen is zich goed bewust van de problematiek: “Verontrustend is een groot woord, maar als club, ploeg en coach wil je dit niet", vertelt hij aan HLN. "We zitten in een moeilijke periode. Dit net in een cruciale fase waarin we naar de play-offs gaan."

Hayen kijkt ook niet alleen naar boven, richting Genk, maar ook naar onder in het klassement: "De kloof is niet alleen acht punten op Genk. Ook komen de anderen dichterbij. Een situatie waar we zo goed mogelijk moeten proberen mee om te gaan.”