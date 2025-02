Clubtrainer komt met lovende woorden richting jonkies ondanks zuur puntenverlies

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club NXT verloor na vier overwinningen op rij gisteren met 0-1 van RWDM. De nederlaag kwam hard aan bij trainer Robin Veldman, die na afloop zijn frustratie uitte.

“Dit is natuurlijk heel zuur", vertelde Robin Veldman na de wedstrijd tegen de Gazet van Antwerpen. “De eerste helft waren we heer en meester en het eerste kwartier na de rust bleef ons positiespel heel goed.”

Ondanks de nederlaag blijft Veldman trots op de prestaties van zijn jonge spelers. "We konden ze goed challengen", voegde hij eraan toe.

“En nee, ik vind niet dat we door de wissels automatismen misten. Iedereen traint samen en kent onze manier van spelen.” Veldman benadrukte dat de ploeg ondanks de nederlaag heeft laten zien wat ze waard is en dat de progressie duidelijk zichtbaar is.

“Deze jongens tonen ook karakter en moeten nog de stap zetten naar de eerste ploeg, maar ze zijn goed op weg", besluit Veldman. De trainer deelde ook mee dat Furo op de weg terug is.

Club NXT trekt deze zaterdag naar SK Beveren. De jonge ploeg staat momenteel vijfde in de Challenger Pro League.