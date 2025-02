Dit kan je bijna niet geloven: dit is hoeveel matchen alle geblesseerden van Anderlecht al samen misten

Zaterdagavond waren we nog aan het overleggen over hoe David Hubert met al zijn terugkeerders zijn elftal zou stofferen. Een half etmaal later ging het over hoe hij al die afwezigen ging opvangen... Ongelooflijk eigenlijk hoeveel blessures paars-wit al gekend heeft dit seizoen.

Waar vorige week tegen Antwerp de ziekenboeg nagenoeg leeg leek, zitten er amper zeven dagen later alweer vier spelers in het dokterskabinet. Yari Verschaeren en Mario Stroeykens moesten vooraf afhaken, terwijl Samuel Edozie uitviel tijdens de opwarming en Kasper Dolberg in de eerste helft geblesseerd naar de kant moest.

De lijst met dit seizoen geblesseerde spelers wordt alsmaar langer. Met Simic en Rits zijn er zelfs maar twee die nog niet geblesseerd waren. De fans stellen zich steeds meer vragen bij de medische staf en het blessurebeheer.

De hoop van David Hubert is om tegen de play-offs over een nagenoeg fitte kern te beschikken, al lijkt dat een verre droom. Het is afwachten hoelang Stroeykens, Verschaeren, Edozie en Dolberg nu aan de kant gaan staan. Niet lang horen we, maar dat werd ook al eerder verkondigd.

Sommige blessures zijn pure pech, zoals de hersenschudding van Augustinsson of de vele omgeslagen enkels door het slechte veld in het Lotto Park. Toch rijst de vraag of spelers als Stroeykens en Dolberg niet te snel terugkeren.

Dolberg speelde tegen Charleroi met een ingetapet been en viel opnieuw uit met een kwetsuur aan de mediale band. Het is afwachten hoe ernstig de schade is, maar het lijkt een zwakke plek die nog lang voor problemen kan zorgen.

Volgens Transfermarkt misten alle geblesseerden samen dit seizoen al 168 (!) matchen

Blessurelijst Anderlecht

Speler Wedstrijden gemist (blessure) Coosemans 3 (hamstrings) Vertonghen 37 (achillespees, enkel) Augustinsson 13 (hersenschudding, knie, kuit, rib) N’Diaye 2 (hamstrings) Sardella 7 (enkel) Foket 1 (teen) Dendoncker 6 (enkel, ziek) Ashimeru 25 (spierscheur) Stroeykens 10 (enkel) Verschaeren 1