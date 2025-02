Felice Mazzu geeft toe dat hij niet één, maar twee concrete aanbiedingen had voor hij bij STVV tekende

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dat Felice Mazzu wellicht niet bij STVV zou beland zijn, was een tijdje geleden al duidelijk. Er werd vooral gesproken van een aanbieding uit Saoedi-Arabië.

Mazzu koos uiteindelijk voor de Belgische competitie, omdat hij ook ter beschikking wil staan van zijn vader met wie het niet zo goed gaat. En dat gaat niet vanuit het buitenland.

Naast de aanbieding van Al-Orobah kon Mazzu, zo laat hij weten in een uitgebreid gesprek met RTBF, ook in de Italiaanse competitie terecht.

“Ik stond heel, heel dichtbij tekenen voor Pisa, in de Italiaanse Serie B”, vertelt Mazzu aan de Waalse televisiezender. Uiteindelijk koos de Italiaanse club voor Pippo Inzaghi.

En ook Al-Orobah was heel er concreet. “Maar uiteindelijk weigerde ik. Zoals iedereen weet, gaat het niet goed met mijn vader en ik wil aan zijn zijde blijven.”

Of de toekomst ooit nog een buitenlands avontuur brengt, daar wil Mazzu zich niet over uitspreken. “Ik heb geleerd om geen toekomstplannen te maken. Maar ik ben heel gelukkig bij Sint-Truiden. Ondanks de huidige situatie voel ik nog steeds het respect en vertrouwen van het bestuur: ze laten me volledig autonoom werken met mijn spelers.”