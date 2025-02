Werd STVV effectief benadeeld tegen Club Brugge? Serge Gumienny spreekt klare taal

STVV-coach Felice Mazzu zat met gemengde gevoelens na het gelijkspel tegen Club Brugge. Zo was hij het er echt niet mee eens dat de aansluitingstreffer van blauw-zwart werd goedgekeurd.

STVV begon geweldig tegen Club Brugge. Na 20 minuten spelen stond het al 2-0 na doelpunten van uitgerekend Didier Lamkel Zé en Loïc Lapoussin.

De voorsprong kwam vroeg, te vroeg misschien wel. De Truienaars bleven op de counter voetballen, maar het was toch vooral pompen of verzuipen voor de troepen van Mazzu.

Een dik kwartier voor tijd scoorde Hans Vanaken de aansluitingstreffer. In de blessuretijd maakte invaller Christos Tzolis er met een geweldige plaatsbal nog 2-2 van. Na vier doelpunten in de 7-0 pandoering eerder in het seizoen was het zo al zijn vijfde treffer tegen STVV dit seizoen.

Maar vooral om dat eerste doelpunt was er wat te doen. Felice Mazzu zag een fout gemaakt worden op Ogawa in het eigen strafschopgebied vlak voor het doelpunt. Na afloop liet hij zijn ongenoegen merken.

Voormalige scheidsrechter Serge Gumienny kan er maar moeilijk begrip voor opbrengen. "Als de ref had gefloten, viel er weinig tegenin te brengen", opent hij bij Het Belang van Limburg. "Maar voor mij was het geen fout die absoluut gefloten moest worden."

"Het was meer een spelfeit dan een spelfout. Bij elk duel komt er wel een beetje contact kijken. Het was gewoon kinderachtig verdedigd. Veel valt de arbitrage niet te verwijten", besluit Gumienny.