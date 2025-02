Carlo Ancelotti reageert met scherp op vreemde uitspraak van Pep Guardiola voor cruciale Champions League-wedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City heeft morgen een moeilijke taak in de returnwedstrijd tegen Real Madrid in de tussenronde van de Champions League. De uitspraak, waarin Pep Guardiola zei dat de kans om Real Madrid te verslaan slechts 1 procent was, zorgde voor veel reacties, vooral bij Real-coach Carlo Ancelotti.

Manchester City-trainer Pep Guardiola gaf voorafgaand aan de terugwedstrijd in het Santiago Bernabéu een opmerkelijke uitspraak. Hij schat de kans dat zijn team Real Madrid zou verslaan op slechts 1 procent. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti reageerde op de opmerkingen van Guardiola. "Eén procent kans? Ik denk niet dat hij dat zelf gelooft", zei Ancelotti op de persconferentie. Ancelotti benadrukt dat Real Madrid niet denkt dat zij 99 procent kans hebben om door te gaan, maar wel een licht voordeel hebben na de heenwedstrijd. De Spanjaarden wonnen met 2-3 in Manchester. Toch kan de trainer van Real Madrid niet op zijn lauweren rusten. Dani Carvajal, Éder Militão en Lucas Vázquez zijn niet beschikbaar, wat de achterhoede van de Spaanse grootmacht verzwakt. Desondanks kan Ancelotti rekenen op de terugkeer van Antonio Rüdiger centraal achterin. Real Madrid heeft een licht voordeel, maar Manchester City zal alles op alles zetten om de 1 procent kans die Guardiola gaf om te zetten in een overwinning. Benieuwd of Manchester City kan verrassen in Madrid met hun één procent.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Real Madrid - Manchester City live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (19/02).