Charles Vanhoutte heeft opvallende verzameling in privémapje: "Dit soort zaken blijven hangen, maar nu doe ik dat niet meer"

Charles Vanhoutte deelde maandagavond een opmerkelijk verhaal in Extra time. De middenvelder van Union heeft een privémap waarin hij negatieve opmerkingen bewaart.

Vanhoutte gaf aan dat hij vroeger vaak op Facebook keek naar negatieve reacties. "Dat prikkelde me echt", zei hij in Extra Time. "Nu lees ik die dingen soms nog als ik in bed lig. Het geeft me energie en motivatie."

Hij herinnerde zich een moment uit zijn jeugd toen hij in de U11 bij Zulte Waregem moest vertrekken. Zijn vader zei dat hij deze ervaring nooit moest vergeten en dat hij het tegendeel moest bewijzen. Dit advies heeft Vanhoutte altijd gemotiveerd om alles te geven op het veld.

"Het is intrinsieke motivatie", legt de middenvelder uit. "Ik weet niet veel meer van mijn jeugd, maar dit soort zaken blijven hangen."

Volgens Vanhoutte is het belangrijk om je motivatie van binnenuit te halen. De negatieve opmerkingen uit zijn verleden blijven hem altijd bij en zorgen ervoor dat hij zich blijft inzetten, zowel op training als in wedstrijden.

Toch grijpt de middenvelder van Union niet direct terug naar zijn privémap op zijn telefoon. "Nu doe ik dat niet meer, maar ik kom ook gewoon niet meer zo veel slechte dingen tegen", besluit Vanhoutte.