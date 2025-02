Controverse rond VAR stijgt in Spanje: zonder tussenkomst zou deze club nu met serieuze voorsprong de leider zijn in La Liga

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens het sportmedium AS zou Real Madrid nu negen punten meer hebben dan Barcelona als de VAR niet was ingeschakeld. Op dit moment delen de twee clubs de koppositie in La Liga.

Real Madrid voelt zich benadeeld door de VAR. AS berekende dat zonder de tussenkomst van de VAR de ploeg van Carlo Ancelotti bovenaan zou staan. Aan de andere kant verdedigt Barcelona-coach Hansi Flick de VAR. In de wedstrijd van gisteren tegen Rayo Vallecano speelde de VAR een belangrijke hoofdrol. De VAR gaf een strafschop aan Barcelona, die Robert Lewandowski verzilverde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De VAR was ook verantwoordelijk voor de (onterechte) afgekeurde gelijkmaker van Rayo Vallecano. Dit zorgde voor veel verontwaardiging bij de fans van Rayo Vallecano. Volgens AS zou Real Madrid zonder de VAR nu negen punten meer hebben dan Barcelona. De krant onderzocht alle VAR-beslissingen van dit seizoen en kwam tot deze conclusie. In werkelijkheid staan Barcelona en Real Madrid bovenaan in La Liga, met 56 punten. Atlético Madrid volgt op 55 punten. De titelstrijd wordt daardoor spannender, met of zonder de VAR.