Dirk Kuyt krijgt complimenten voor spel van Beerschot, maar reageert ferm

Beerschot ging ook op bezoek bij KAA Gent onderuit. De Mannekes spelen nochtans zeker geen slecht voetbal, maar al te vaak loopt het fout. En zo begint de tijd voor Beerschot nu écht wel te dringen.

"De match werd goed begonnen door ons en er kwam een verdiende voorsprong met een goede goal van ons. Jammer van de snelle corner die we tegenkrijgen en het doelpunt. We besteden er nochtans veel aandacht aan", opende Dirk Kuyt zijn analyse na de match tegen KAA Gent.

Complimenten

"We speelden zeker geen slechte wedstrijd. Ik krijg altijd complimenten van de tegenstander, maar daar koop je niet zoveel voor. Het was een kippenvelmoment als we de 1-2 maken op een manier die de videoanalist tijdens de rust aangeeft. Maar uiteindelijk: geen punten."

Toch zijn er ook een paar lichtpunten te bemerken. Zo speelde Daishawn Redan een goede wedstrijd, inclusief twee doelpunten. "Redan geeft scorend vermogen, dat zie je ook op de trainingen. Zuur dat we goals weggeven op een onnodige wijze, maar we zijn er dichtbij."

Goed debuut Van La Parra

Ook debutant Rajiv Van La Parra maakte meteen een goede indruk. “Persoonlijk hou ik een goed gevoel over aan deze partij. Eigenlijk heb ik ook nu geen fysieke kwaaltjes. Gelukkig", aldus de nieuwkomer.

"Ik had zelfs het gevoel dat ik de volle 90 minuten zou aankunnen, een kwartiertje voor tijd ging ik naar de kant. Het is logisch dat de coach voorzichtig met mij wil zijn, ik moet zeker niet alles te snel willen