Hein Vanhaezebrouck is formeel en schuift nieuwe Rode Duivel naar voren

Union SG verloor in eigen huis met 0-1 van KV Mechelen. Charles Vanhoutte was er niet bij, maar is wel aan een prima seizoen bezig bij de Brusselaars. En dus is de vraag stilaan of hij geen Rode Duivel moet gaan worden.

“Ik vond het raar dat ze in een wedstrijd waarin ze niet op Charles Vanhoutte kunnen rekenen, ze ook Burgess rust gunnen. Dat zijn twee belangrijke spelers in de centrale as, dat is een beetje veel”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Extra Time over de zaak.

Connectie met verdediging

“Als Charles er niet bij is, dan wordt de link met de verdediging te groot. Hij zit heel vaak in de buurt. Misschien dat het doelpunt van Mechelen niet was ontstaan als Charles zou gespeeld hebben.”

“De connectie tussen hem en de verdediging is er altijd. Vuil werk als het moet, snel omschakelen en het zelf rechtzetten als het nodig is. En ook de vista waarmee hij ziet waar ze de bal gaan spelen.”

Waarom niet?

Voor de gewezen coach van Gent, Genk en Anderlecht is het dan ook duidelijk: Vanhoutte zou een cap voor de Rode Duivels verdienen. “Hij speelde nog nooit bij de nationale ploeg. We hebben al zoveel mensen geprobeerd en er zijn er zoveel afwezig.”

“Waarom pak je er hem dan eens niet bij? Ik ben ervan overtuigd dat het positief zal zijn. Zorg dat je het volkslied kent, dat is al belangrijk.”