Vertrekt Dirk Kuyt per direct bij Beerschot? 'Coach kan terugkeren naar Nederland én er aan de slag gaan bij een topclub'

Feyenoord is op zoek naar een nieuwe coach. Mark van Bommel is één van de kandidaten om aan de slag te gaan in De Kuip. Al kijken de Rotterdammers ook naar een coach die momenteel nog steeds in België actief is.

We schreven eerder al dat Mark van Bommel op de verlanglijst staat van Feyenoord. Al moet het gezegd: als icoon van PSV zou het stof doen opwaaien als hij aan de slag zou gaan in De Kuip. Volgens de Nederlandse media kijkt Feyenoord eveneens naar een coach die momenteel nog steeds aan de slag is in België. Ook Dirk Kuyt wordt gezien als de mogelijke nieuwe coach van De Trots van Zuid. De geruchtenmolen - ook dat schreven we enkele dagen geleden al - ging de afgelopen dagen enkele versnellingen hoger draaien. Kuyt was afgelopen weekend namelijk een opvallende aanwezige tijdens de wedstrijd tussen NAC en Feyenoord. Kuyt draagt eveneens de voorkeur weg van de fans. De voormalige aanvaller maakte tussen 2003 en 2006 én tussen 2015 en 2017 zijn doelpunten in De Kuip. Daarnaast begon hij zijn carrière als coach bij Jong Feyenoord. Is het hoofdstuk van Dirk Kuyt bij Beerschot VA voorbij? Kuyt heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Beerschot VA. Al lijkt het er niet op dat de 44-jarige Nederlander de voorkeur zal geven aan een verlengd verblijf in Antwerpen. Een onmiddellijke transfer behoort dus tot de mogelijkheden.