Zal STVV zich redden? Vital Borkelmans zegt waar het op staat

STVV pakte afgelopen weekend een punt tegen Club Brugge. Al had het misschien wel meer verdiend tegen de regerende landskampioen.

STVV kwam 2-0 op voorsprong. Uiteindelijk werd het nog 2-2 en was de ontgoocheling groot bij de Kanaries. Dit voelde aan als twee verloren punten, in plaats van blij te zijn met het gewonnen puntje.

“Toch moeten ze blij zijn dat die gelijkmaker van Tzolis pas zo laat viel”, zegt Vital Borkelmans aan Het Belang van Limburg. “Anders was Club er nog over gegaan met een derde doelpunt. Daar ben ik van overtuigd. Dan was de druk helemaal onhoudbaar geworden.”

STVV liet wel zien dat het met heel wat voetballend talent zit. “Met Brahimi, Lapoussin en Lamkel Ze hebben ze daar toch een paar geweldige voetballers rondlopen. Mannen met ervaring, technisch vernuft en doelgerichtheid.”

Lamkel Ze en Lapoussin mogen dan voor de buitenwereld wel moeilijke gasten zijn, het zijn dit soort spelers die STVV over de streep kunnen trekken.

Borkelmans is dan ook hoopvol over de afloop van dit seizoen. “Toch vind ik dat STVV genoeg kwaliteiten heeft om zich te redden. Beerschot en Kortrijk zijn vogels voor de kat, maar voor de twee andere plaatsen in de play-downs verwacht ik nog een spannende strijd.”