Een nederlaag te veel: traditieclub neemt drastisch afscheid van zijn trainer

Racing Mechelen en Kevin Van Haesendonck hebben dinsdagavond besloten om in onderling overleg uit elkaar te gaan. De club maakte het nieuws bekend via zijn website.

Van Haesendonck nam in februari 2024 het roer over van Greg Vanderidt en leidde Racing Mechelen vorig seizoen naar een knappe vijfde plaats. Toch was het net niet genoeg voor een ticket naar de eindronde, al gaf het wel veel vertrouwen voor de toekomst.

Dit seizoen begon Racing Mechelen sterk en stond het zelfs even op de eerste plaats in de competitie. Toch slaagde de club er niet in om de eerste periodetitel binnen te halen.

Met vier opeenvolgende nederlagen kende de ploeg een mindere periode. Het dieptepunt kwam afgelopen zaterdag toen de Mechelaars met 1-3 verloren van Berg en Dal.

Na 21 speeldagen staat Racing op een gedeelde zesde plaats met 31 punten. Hoewel de club nog steeds in de subtop vertoeft, werd besloten om de samenwerking met Van Haesendonck dan toch te beëindigen.

Voorlopig is het nog niet bekend wie Racing Mechelen zal coachen in de komende wedstrijd tegen Wezel Sport. De club bekijkt nu hoe de trainersstaf de komende weken en maanden zal worden ingevuld.