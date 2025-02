Ligt de (nabije) toekomst van Dolberg in Brussel? Anderlecht moet héél binnenkort deze knoop doorhakken

Kasper Dolberg ligt in de lappenmand, maar bewees dit seizoen al dat hij van goudwaarde is voor RSC Anderlecht. Al moet paars-wit nu wel een héél belangrijke knoop doorhakken.

Understatement: RSC Anderlecht mist Kasper Dolberg zijn verblijf in de lappenmand. Luis Vasquez pikt dan wel zijn doelpuntjes mee, maar weegt nooit op een tegenstander zoals Dolberg dat wel doet.

Nog een understatement: de interesse van clubs uit de Europese topcompetities groeit. Subtoppers uit pakweg Engeland, Frankrijk en Spanje overwegen om Dolberg een nieuwe kans te geven op dat niveau.

Anderlecht zit ondertussen in een zetel. Dolberg is helemaal opengebloeid. Het is geen geheim dat de Deense aanvaller en zijn gezin gelukkig zijn in Brussel. Daarnaast loopt zijn contract nog tot medio 2027.

Toch dient Olivier Renard - en met hem de volledige paars-witte bestuurskamer - een belangrijke knoop door te hakken. Een transfer of een contractverlenging? Lees: een transfer of een opwaardering van zijn contract?

Ligt de (nabije) toekomst van Kasper Dolberg bij RSC Anderlecht?

Transfermarkt schat de marktwaarde van Dolberg op dertien miljoen euro. Met andere woorden: Anderlecht kan gemakkelijk een bedrag boven vijftien miljoen euro vragen voor de 27-jarige aanvaller.

Maar wil de Belgische recordkampioen dat ook? Mét Dolberg er volgend seizoen bij kan er opnieuw gerichter aangekocht en vooral versterkt worden. We zullen het héél binnenkort weten…