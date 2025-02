RECONSTRUCTIE: Francis Amuzu praat vrijuit over transfer en... Europese topclub die hem plots deed twijfelen

Francis Amuzu verruilde deze winter RSC Anderlecht voor Grêmio FBPA. De flankaanvaller was al snel overtuigd van de nieuwe stap in zijn carrière. Al zorgde interesse van een Europese topclub dan toch voor vertraging.

"Ik kreeg een maand geleden een telefoontje van mijn zaakwaarnemer (Niels De Jonck, nvdr.) met de boodschap dat grêmio FBPA interesse had om me naar Brazilië te halen", valt Francis Amuzu met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Ik ben me meteen beginnen informeren."

Ook Amuzu wist dat onder anderen Ronaldinho en Luis Suarez het shirt van Grêmio hebben gedragen. "Maar ik kreeg een telefoontje van de coach (Gustavo Quinteros, nvdr.) om me te zeggen dat hij me er absoluut bij wou hebben. Dat is belangrijk voor een speler."

"De coach had zelfs de moeite gedaan om te informeren bij Nicolas Frutos", glimlacht het jeugdproduct van paars-wit. "Hij kende mijn kwaliteiten. Wat hij van me verwacht? Dat ik keer op keer acties maak en mijn snelheid uitspeel."

Toch duurde het nog enkele weken vooraleer Amuzu ook effectief naar Brazilië vertrok. "Plots klopte SSC Napoli op de deur. Ik snapte het allemaal eventjes niet. Al besefte ik snel dat ik voor het slechts tweede of derde keuze was."

"Al sluit ik het niet uit dat ik via Grêmio bij een Europese topclub zal belanden", besluit Amuzu. "Het kan snel gaan als ik me hier kan bewijzen. Ik heb de kwaliteiten. Het enige wat in het verleden ontbrak zijn de statistieken. Bij Grêmio kan ik met een propere lei herbeginnen."