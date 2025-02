Rode Duivel is in half seizoen tijd een 'Zwitsers mes' geworden: "Gelukkig maar, want het is een toffe club"

In de terugwedstrijd tegen Borussia Dortmund staan Sporting Lissabon en Zeno Debast voor een loodzware taak. Het moet proberen een 0-3-nederlaag goed te maken op het veld van de Duitsers. Op welke positie Debast zal aantreden woensdag, weet hij zelf nog niet. "Intussen al op zes posities gespeeld."

Afgelopen dinsdag trof Sporting Lissabon Borussia Dortmund in de Qualification Round van de Champions League. Ondanks het feit dat Dortmund bezig is aan een ondermaats seizoen, het staat pas 11de in de Bundesliga, kon het toch met een overtuigende 0-3 winnen op het veld van de Portugezen.

Nieuw systeem

Opvallend: Rode Duivel Zeno Debast speelde op het middenveld tegen Dortmund. Het is niet de eerste keer dat de centrale verdediger in het middenveld wordt gedropt door trainer Rui Borges.

“Na het vertrek van Amorim naar Manchester United was het even zoeken. Er werd voor een nieuw systeem gekozen en het liep niet perfect", vertelt Debast aan Pickx+. "Ik heb intussen op zes posities gespeeld."

"Ik stond al op de rechtsachter, linksachter, links en rechts centraal in de verdediging, als verdedigende middenvelder en zelfs een rijtje daarvoor. Maar kom, het gaat goed. Gelukkig maar, want het is een toffe club", voegt onze landgenoot nog toe.

Eerste trofee

In het interview met Pickx+ blikt Debast terug op zijn eerste half seizoen in Portugal. De huidige nummer één in Portugal kocht hem afgelopen zomer van Anderlecht voor zo'n 15 miljoen euro.

“Het seizoen was in de competitie goed gestart met de leidersplaats en in de Champions League met winst tegen City", aldus Debast. Ik begrijp het Portugees intussen voor negentig procent. Spreken is nog iets moeilijker. Maar dat komt in orde."

Gebrek aan ambitie is er bij Debast allerminst te vinden: "Ik hoop nu vooral een titel te winnen, het zou de eerste trofee in mijn carrière zijn.”