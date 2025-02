Noa Lang, die werd uitgeloften door de eigen fans, blikt terug op zijn mislukte wintertransfer: "Ik wou echt vertrekken"

Een dubbele assist tegen Juventus na een mislukte transfer naar Napoli. Noa Lang beleeft geen gemakkelijke weken bij PSV, maar hij blijft geloven in een goede afloop.

Na de kwalificatie van Club Brugge heeft PSV voor een van de verrassingen van de tussenronde in de Champions League gezorgd door Juventus uit te schakelen na verlenging op woensdagavond. Noa Lang, die twee assists gaf voordat hij in de 115e minuut werd gewisseld, was een van de belangrijke figuren bij het succes van de Nederlanders.

Noa Lang deed er alles aan om naar Napoli te gaan

Genoemd bij Napoli tijdens de winter, wilde de voormalige speler van Club Brugge naar het zuiden van Italië trekken en heeft hij er alles aan gedaan, wat niet in goede aarde viel bij de PSV-supporters. Terugkeren in de armen gesloten worden van de fans wordt niet eenvoudig.

"Iedereen weet wat er de afgelopen weken is gebeurd. Maar zolang ik voor deze club speel, zal ik alles geven. Het waren moeilijke weken voor mij, met een transfer die ik echt wilde."

"Ik wilde echt naar Napoli verhuizen en ik had het gevoel dat die transfer me werd ontnomen. Ik ben een beetje emotioneler dan anderen, dus als je moe bent, een corner moet nemen en je wordt uitgefloten... Ja, dan reageer ik soms impulsief. Dat is mijn karakter en ik probeer ermee om te gaan, maar dat is niet altijd gemakkelijk", concludeerde Noa Lang.