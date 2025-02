Officieel: Kampioenenmaker van Anderlecht maakt avontuurlijke overstap naar China

De Chinese clubs hadden nog tot 18 februari om hun laatste transfers af te ronden. Uros Spajic daar gretig gebruik van gemaakt.

Uros Spajic heeft onlangs afscheid genomen van de supporters van Rode Ster Belgrado, aangezien hij al enkele weken afwezig was. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend bij Beijing Guoan, de nummer vier van het laatste Chinese kampioenschap. In China zal hij onder leiding van voormalig FC Barcelona-coach Quique Setien spelen en zal hij als centrale verdediger samenwerken met Michael Ngadeu, de voormalige speler van Gent.

In 2016 werd Uros Spajic nog door Anderlecht binnengehaald. De Servische verdediger maakte vooral indruk met zijn betrouwbaarheid en fysieke kracht.

Na 75 wedstrijden voor Anderlecht, waaronder 14 Europese wedstrijden en één landstitel, werd hij voor zes miljoen euro verkocht aan Krasnodar. De Russische club verhuurde hem daarna aan Feyenoord.

Spajic had ook een avontuur in Turkije bij Kasimpasa, maar had vervolgens een periode van zes maanden zonder club. Later keerde hij terug naar zijn thuisland en tekende een contract bij Rode Ster Belgrado.

Zijn keuze bleek succesvol, aangezien hij een integraal onderdeel werd van het team dat twee keer de dubbel won. Dit seizoen speelde hij ook in de Champions League, waar hij de aanvoerdersband droeg in de wedstrijden tegen FC Barcelona, Benfica, PSV, Inter en AC Milan.