Pep Guardiola gunde hem geen minuut tegen Real Madrid: Franky Van der Elst komt met belangrijk advies voor Kevin De Bruyne

Een ontstellend zwak Manchester City werd uit de Champions League geknikkerd door Real Madrid. Kevin De Bruyne zat de hele wedstrijd op de bank, een bedenkelijke keuze van Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne beleefde woensdag allesbehalve een leuke avond. 90 minuten op de bank om zijn ploeg machteloos te zien verliezen. Nadien ging hij alleen de fans nog groeten.

"Mijn voetbalhart bloedde", vertelde Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Ik zie hem liever op het veld, tussen de allerbesten. Daar hoort hij thuis."

"Mannen van dat niveau willen in zo’n match op die mat staan. Kevin heeft afgezien, dat denk ik wel. Dat moet pijn gedaan hebben", gaat hij verder. Het is inderdaad opvallend dat Guardiola zelfs niet wou proberen om KDB in te brengen toen hij zag dat alles in het honderd liep.

Dat vond Van der Elst duidelijk ook. "Ik schrok ervan. Het blijft toch De Bruyne. Hij is niet meer de speler van een paar jaar geleden, maar wel nog altijd iemand die iets extra’s kan brengen."

Hij komt zelfs ook met advies voor KDB. "Ik zou naar de MLS gaan in Amerika, voor mijn familie. Voor het geld moet hij het niet meer doen. In Saudi-Arabië kan hij meer verdienen, maar in de VS strijkt hij nog altijd veel geld op."