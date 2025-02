Een weerzien met een oude bekende, of toch naar Polen? Cercle Brugge kent potentiële tegenstanders in de Conference League

Nu KAA Gent uit de Conference League is geknikkerd door Real Betis, is het aan Cercle Brugge om de Belgische eer te verdedigen. In de achtste finales treft de Vereniging het Poolse Jagiellonia Bialystok of oude bekende uit Noorwegen, Molde.

Na zijn sterke prestaties in de League Phase, had Cercle een plekje in de top 8 behaald. Daardoor moest het dus niet uitkomen in de Qualification Round, waar Gent het onderspit dolf tegen Real Betis (1-3 over twee wedstrijden).

Nu kent het dus haar twee potentiële tegenstanders in de achtste finales: Het Poolse Jagiellonia Bialystok, of het Noorse Molde, waar het in de derde kwalificatieronde van de Europa League al eens tegen uitkwam.

Gekende naam

Jagiellonia Bialystok eindigde de groepsfase op evenveel punten van Cercle Brugge (11), maar had een lager doelpuntensaldo dan de Vereniging. De Polen schakelden in de vorige ronde het Servische TSC uit, met 6-2 over twee matchen heen.

Ondanks het feit dat het Noorse Molde FK Europees een redelijk gekende naam is, kent het toch een moeilijk seizoen in deze Conference League. Het plaatste zich als 23ste op het nippertje voor de knock-outs en had daar penalty's nodig om voorbij het Ierse Shamrock Rovers te raken.

Opvallend: Molde schakelde Cercle eerder dit seizoen uit in de derde voorrondes van de Europa League. Vanaf 14u gaat de loting voor de Conference League van start en weten we wie de volgende tegenstander van Cercle zal worden.