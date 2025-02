Europese tegenstander onder indruk van Belgische sfeer: "Misschien is het niet San Siro, maar..."

Berchem Sport heeft gisterenavond een nipte 1-0 overwinning behaald tegen het Deense BK Skjold in het kader van de Fenix Trophy. De wedstrijd werd gekenmerkt door een sterke sfeer op de tribunes en intens voetbal op het veld.

Coach Mads Hadberg van BK Skjold was in de Gazet van Antwerpen duidelijk onder de indruk van de sfeer in Berchem. “Dit was nu al onze dertiende wedstrijd voor de Fenix Trophy. We zijn in Servië, Milaan, Engeland en Wales al geweest, maar deze ervaring topt alles."

"Misschien is het niet San Siro, maar dat is een geval apart. De atmosfeer was geweldig, net als de supporters", besluit de coach.

Aanvoerder Adam Munk Riis was ook lovend over de sfeer en het voetbal in Berhcem. "Het was een fijne wedstrijd om te spelen, met intens en mooi voetbal. De coach had gezegd dat we de intensiteit in de wedstrijd moesten houden, en dat is ons aardig gelukt", aldus Riis.

Geen ideale voorbereiding

De Deense ploeg had echter te maken met wat praktische complicaties. De lange reis, gecombineerd met een vroege start en de verplichting voor sommige spelers om vrij te nemen van hun werk, maakte de voorbereiding volgens de coach zeer zwaar. Een van de spelers miste zelfs het vliegtuig, waardoor het team zich onder niet ideale omstandigheden naar de wedstrijd moest voorbereiden.

Met de terugwedstrijd op 9 april in Kopenhagen in het vooruitzicht, kijkt BK Skjold alvast uit naar de steun van hun eigen supporters. De Deense ploeg verwacht dat hun eigen stadion een vergelijkbare sfeer zal bieden als die in Berchem om de 1-0 achterstand in de heenwedstrijd om te buigen.