Buitenland of andere JPL-ploeg? Burgess doet toekomstplannen uit de doeken nu zijn contract afloopt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christian Burgess voelt zich goed bij Union SG. Bovendien heeft hij zijn leven in Brussel ook helemaal opgebouwd.

De liefde hield Christian Burgess van Union SG in Brussel. Hij stichtte er ook een gezin en zou graag in de buurt blijven, als zijn contract bij de Brusselse club voorbij is.

Hij ligt nog tot 30 juni 2025 onder contract bij Union SG. “Maar er is nog een clausule met een optie”, vertelt de rijzige verdediger aan La Capitale.

De komende maanden zullen dan ook doorslaggevend zijn. Burgess zou graag bij Union SG blijven en hoopt dus op een contractverlenging.

“Zie ik mezelf mijn carrière afmaken bij de Union? Ja, dat zou ik graag doen”, vertelt de 33-jarige verdediger. “Ik heb een goede band met de club, met de mensen hier. Het zou een mooi verhaal zijn. Maar het is ook afwachten wat het management wil.”

Als Union SG liever niet doorgaat met hem, dan zou hij een andere club uit de Jupiler Pro League overwegen, omdat hij hier graag woont. “Om voor het buitenland te kiezen zou het alvast een heel mooi bod moeten zijn”, gaat hij verder.

“Terugkeren naar Engeland in de lagere divisies? Waarschijnlijk niet. Dat spreekt me niet aan. Ik zou het plezier dat ik hier heb niet terugkrijgen, na alle mooie momenten die ik heb gehad in de Europa en de play-offs.