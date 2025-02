Erling Haaland afwezig tegen Liverpool in de topper van zondag? Pep Guardiola geeft een update

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het zou wel eens goed kunnen dat er dit weekend heel wat afwezigen zijn in de topper tussen Manchester City en Liverpool. Onder hen ook Erling Haaland.

Deze zondag staat er een echte topper op het programma in de Premier League: Manchester City ontvangt Liverpool in een wedstrijd die veel belooft.

Terwijl hij al op de bank begon tegen Real Madrid eerder deze week, kan Erling Haaland opnieuw afwezig zijn. "We zullen morgen zien. Het is beter om Erling aanwezig te hebben dan afwezig. Met hem zijn we natuurlijk sterker," zei Pep Guardiola tijdens de persconferentie.

Manuel Akanji en John Stones, die geblesseerd uitviel tegen Real, zullen beiden afwezig zijn.

"Op een dag moeten we toch eens aan tafel gaan zitten met de artsen, de spelers en de agenten. Er zijn veel spelers die niet in staat zijn om twee maanden lang om de drie dagen te spelen," legde de Spaanse coach uit, verwijzend naar het drukke speelschema van de spelers.

Medische update van Liverpool

Aan de kant van Liverpool zou Cody Gakpo ook kunnen ontbreken. "Laten we zijn toestand afwachten. Ik hoop dat hij beschikbaar zal zijn, maar ik ben niet 100% zeker. Hij heeft nog niet met het team getraind. Misschien doet hij dat vandaag een beetje. Ik weet het niet precies. Het wordt een nipte beslissing," zei Arne Slot tijdens de persconferentie.

De coach van de Reds heeft ook aangekondigd dat Conor Bradley waarschijnlijk afwezig zal zijn. Ook Joe Gomez is er niet bij, na een operatie voor zijn hamstringblessure.