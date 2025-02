JPL-velden blijven voor frustraties zorgen bij spelers: "Dit is zelfs gevaarlijk!" en "Dit komt niet meer goed dit seizoen"

Het is dit seizoen naar ons gevoel erger gesteld met de velden in de Jupiler Pro League dan andere seizoenen. Toen we aankwamen in het Dender Football Complex konden we al voor de match constateren dat het een glijpartij ging worden.

De karige sprietjes gras die door de modder staken, zagen er maar troosteloos uit. En dat werd al snel bevestigd toen de match begon. Ballen die wegsprongen, kluiten aarde die de lucht invlogen en spelers die uitgleden. Het maakte goed voetbal alweer onmogelijk. "Het was zelfs gevaarlijk", knikte Dender-speler Kobe Cools. "Je gleed uit, je kon niet stoppen... Nee, het was echt niet leuk om hierop te spelen", aldus de verdediger. Uiteraard hielp het ook niet dat het net voor de match beginnen regenen was, maar blijkbaar snakken vele velden naar betere weersomstandigheden. Eerder hadden ook al Anderlecht, Beerschot en Charleroi grote problemen met hun veld. En ook het Koning Boudewijnstadion lag er dramatisch bij voor de Europese matchen van Union SG. Dender probeert er de komende veertien dagen alles aan te doen. "Ik ben geen greenkeeper", zuchtte Vincent Euvrard. "Het ligt er slecht bij en daar zijn we helemaal niet gelukkig mee. We hebbben de laatste weken op verplaatsing laten zien wat we kunnen op een goed veld. Je krijgt geen ritme in het spel. Het is moeilijk om die te geven. Het veld is zeker niet in ons voordeel. "Ik denk niet dat dit nog goed gaat komen dit seizoen", besloot de trainer van Dender.