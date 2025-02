Lardot spreekt klare taal over verdachtmakingen door Hasi, Kuyt en De Roeck en co

De scheidsrechters in de Jupiler Pro League liggen meer dan ooit onder vuur. De beschuldigingen gaan soms heel erg ver.

De voorbije weken waren er heel wat trainers die ontzettend kritisch waren over de arbitrage in de Belgische competitie. Marc Degryse ging er voor Het Laatste Nieuws mee in gesprek met scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

“Besnik Hasi, Dirk Kuyt, Jonas De Roeck…. Sommigen hebben zelfs verdachtmakingen geuit. Moet je niet eens terug rond de tafel gaan zitten met hen?”, vraagt Degryse zich af.

Dat staat volgens Jonathan Lardot voor de start van de play-offs nog op de agenda. Al heeft de scheidsrechtersbaas ook wel een uitleg waarom ze zich allemaal zo druk maken.

“Dat er een gebrek aan kennis is van het reglement”, valt Lardot direct met de deur in huis. “Ik ben voorstander om de trainers uit te nodigen voor een test bij de start van het nieuwe seizoen. Daarin moeten ze fases beoordelen zoals wij dat moeten doen.”

Van complotten is geen sprake, aldus Lardot. “Mensen denken altijd dat de arbitrage tegen hen is. Maar: wij zijn tegen niemand. Een scheidsrechter wil goede beslissingen nemen. Wij willen deel uitmaken van de wedstrijd.”

Volgens Lardot is het huidige scheidsrechterskorps, met 75 personen die nodig zijn voor een weekend, te klein. “Ik zou graag meer scheidsrechters hebben in 1A. Vier of vijf om precies te zijn. Het zou me meer mogelijkheden geven. Nu zitten de refs te veel in hun comfortzone.”