Raakt hij speelklaar? Thorsten Fink geeft een update over de blessure van Matte Smets

Thorsten Fink heeft nog geen beeld of Matte Smets zondag inzetbaar zal zijn. De verdediger liep tegen Standard een blessure op.

De spelers van KRC Genk kregen drie dagen vrij deze week. Fink is heel tevreden over de trainingen die hij donderdag en vrijdag had.

“Ik zag scherpte tijdens de onderlinge partijtjes, er heerste rivaliteit tussen de verschillende teams. Iedereen wilde winnen, dat zie ik graag”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Vrijdag was ook Matte Smets weer van de partij. Tegen Standard liep hij een blessure aan de voet op, speelde de partij nog uit maar trok achteraf wel naar het ziekenhuis.

“Matte heeft vrijdag voor het eerst getraind. Dat lukt natuurlijk niet helemaal pijnvrij, het is nu even afwachten welke reactie hij ondervindt”, klinkt het. “Daarvan zal het afhangen of hij zondag al dan niet op het wedstrijdblad staat.”

Na de training van vandaag zal beslist worden of Matte Smets in de wedstrijdselectie opgenomen wordt en eventueel ook in het basiselftal verschijnt.