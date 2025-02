Tjaronn Chery komt met opvallend transfernieuws voor Royal Antwerp FC

Tjaronn Chery is pas sinds deze zomer speler van Royal Antwerp FC. De Nederlander voelt zich er echter als in vis in het water.

Tien maanden is Tjaronn Chery aan de slag bij Royal Antwerp FC en hij voelt van zichzelf dat dit een ploeg is die helemaal op zijn lijf geschreven is.

“Ik pas hier echt, een klein marginaaltje, hé”, grapt hij bij Het Laatste Nieuws. “Serieus, ik heb het gevoel dat ik geliefd ben door de fans.”

Voor veel mensen past Chery perfect bij het DNA van The Great Old. Daarmee kan hij in de voetstappen treden als iemand van Ritchie De Laet.

“De Bosuil ziet graag mannetjes. Ik bén zo’n mannetje, een straatratje. Onze fans houden wel van een ruzietje, maar net zo goed gaan ze op de banken staan voor een sierlijke beweging”, gaat de Nederlander verder.

En Chery heeft zelfs opvallend transfernieuws al, tegen het moment dat zijn contract in juni 2026 afloopt. “Als het van mij afhangt, is Antwerp mijn laatste club en stop ik hier met voetballen. Ik heb drie kinderen, ik wil me graag settelen.”